Interessanti novità per Tokyo Revengers 2 live-action

Il franchise di Tokyo Revengers è sempre più prolifico. La prima stagione dell'anime di Liden Films ha conquistato una vastissima audience. Conseguentemente anche le vendite dell'opera cartacea originale ne hanno beneficiato e i fan potrebbero festeggiare il natale con l'anteprima di Tokyo Revengers stagione 2 a dicembre.

Ma le novità del brand nato da Ken Wakui non sono finite. Si sa, infatti che un film sequel della pellicola del 2021 è in produzione e l'account Twitter ufficiale ha appena rivelato i titoli delle due parti che compongono il film. La prima parte di Tokyo Revengers 2 si intitola Chi no Halloween -Unmei- (Bloody Halloween -Fate-), mentre la seconda si intitola Chi no Halloween -Kessen- (Bloody Halloween -Decisive Battle-). La prima parte debutterà in primavera 2023 mentre la seconda nell'estate dello stesso anno. Di seguito e in calce vi sono le locandine:

Takumi Kitamura tornerà a interpretare Takemichi Hanagaki. Altri membri del cast di ritorno includono Ryō Yoshizawa nei panni di Mikey e Yuki Yamada nei panni di Draken. Anche il regista Tsutomu Hanabusa e il produttore Shota Okada stanno tornando. Il primo film uscì in Giappone nel luglio 2021 ed è stato il film live-action n. 1 in Giappone nel 2021.

E ancora c'è altro, perché il 22 novembre uscirà Tokyo Revengers Extra. Siete emozionati per tutte queste novità legate a Tokyo Revengers?