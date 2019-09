Junji Ito esprime la sua ammirazione per H.P. Lovecraft in una lunga intervista

L'autore giapponese Junji Ito ha costruito la propria fama grazie alla produzione di opere spiccatamente horror, costruendo nel tempo una particolare poetica che gli ha permesso di essere riconosciuto non in patria ma anche oltreoceano. Il maestro si racconta in una lunga intervista in occasione del Crunchyroll Expo.

Qual è l'aspetto più importante su cui bisogna porre maggiore attenzione?

Junji Ito: Nella mia esperienza, direi il tono e l'atmosfera. Anche la storia è importante, ma essendo il manga un medium visuale l'aspetto più rilevante è dato dalle immagini che dipingono l'atmosfera generale dell'opera.

Recentemente hai ricevuto un premio Eisner per il tuo adattamento manga del Frankestein di Mary Shelley. Qual è stato il tuo approccio ad una storia così famosa?

Non ne sapevo molto all'inizio. Conoscevo la storia grazie a un vecchio film del 1931 con Boris Karloff. Successivamente ho approfondito la mia conoscenza con il lungometraggio di Kennetg Branagh del 1994. Dopo di che mi è stato offerto di disegnare una serializzazione della serie.

Quando ho fatto le mie ricerche, ho scoperto che era una storia altamente scientifica. Parla della creazione di un personaggio androide, e volevo trasmettere quella sensazione nel mio manga. La storia originale prevedeva che Frankenstein chiedesse allo scienziato di creare una sposa artificiale e volevo dare il mio tocco peculiare al personaggio femminile. Non voglio parlarne troppo perché non voglio rovinare la storia, ma quando ho rivisto il film di Kenneth Branagh, sono rimasto sorpreso da quanto fosse simile a quello che avevo disegnato.

Sappiamo tutti che hai realizzato una versione leggermente inquietante dei gatti nelle tue storie. Come ti avvicini a qualcosa di carino trasformandolo in qualcosa di completamente diverso?

In realtà non sono bravo a disegnare gli animali, ma poiché ho dei gatti sono stati facili da realizzare. Ecco perché disegno una storia basata sui gatti. Mia moglie attualmente ha una lucertola, ma non sono così carini, quindi non credo che si adatteranno a nessuna storia.

Ritornando a Frankestein, c'è qualche classico horror di altri paesi che ti piacerebbe illustrare?

Amo H.P. Lovecraft e lo ammiro davvero tanto. Sarebbe fantastico adattare i suoi lavori in una serializzazione manga, ma al momento ho notato che Gou Tanabe sta facendo delle ottime trasposizioni delle sue storie. Alla fine ho deciso di non farlo perché pensavo che non sarebbe stato al livello della versione di Gou.

C'è un genere particolare che pensi di poter approcciare oltre all'horror?

Mi piacerebbe tentare la commedia, ma credo che potrebbe rivelarsi estenuante da portare avanti. Spesso ci scherzo sopra, ma vorrei provare un piacevole racconto sulla giovinezza, simile a una commedia romantica. Anche questo sembra impossibile e impegnativo per me.

Hai mai avuto interesse nella creazione di contenuti per videogiochi?

Ad essere onesti, non sono molto dentro ai videogiochi, e i manga prendono la gran parte del mio tempo. Se giocassi ai videogiochi ne sarei catturato e non avrei tempo per i manga. Nonostante ciò, ho realizzato una visual novel non molto tempo fa, e sarei interessato a continuare in futuro.

Concludiamo qui la prima parte dell'intervista, che proseguirà in un altro articolo dedicato.

Una serie tv su Tomie, famosa opera di Junji Ito, è ora in lavorazione. Nelle uscite di settembre di J-Pop c'è anche il nome del maestro dell'horror.