Inu-Oh: il nuovo progetto dell'acclamato regista Yuasa si mostra in nuovo poster

Lo staff di INU-OH, film anime - musicale dell'acclamato regista Masaaki Yuasa (trovate qua la recensione del suo Devilman: Crybaby), ha mostrato una nuova key visual lo scorso mercoledì. Potete vederla in calce all'articolo mentre potete guardare il trailer uscito qualche mese fa poco più sopra.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla 78° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il 10 settembre, ed è stato il primo film giapponese in 2D a partecipare alla categoria Orizzonti della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Il film uscirà in Giappone all'inizio dell'estate del 2022. Inu-Oh era originariamente previsto per il lancio nelle sale per il 2021. Il film è stato proiettato al Tokyo International Film Festival (TIFF), che si è tenuto dal 30 ottobre all'8 novembre.

Il film ha vinto lo Special Distinction Prize nella categoria International Competition - Feature Film al 23° Bucheon International Animation Festival (BIAF). Non si hanno ancora notizie del lancio italiano del film.

Masaaki Yuasa (DEVILMAN crybaby, Ride Your Wave, Japan Sinks: 2020) ha diretto il film. Il mangaka Taiyo Matsumoto ha realizzato i character design originali di INU-OH in quella che è la sua seconda collaborazione con Yuasa, che ha diretto l'anime Ping Pong The Animation ispirato al manga di Matsumoto.

Il film sarà un adattamento della serie di romanzi storici "Tales of the Heike: Inu-Oh", scritta da Hideo Furukawa e pubblicata da Kawade Shobo Shinsha. "Rimangono veramente poche testimonianze storiche del drammaturgo Inu-Oh, ma grazie all'interpretazione della sua storia da parte di Hideo Furukawa, allo script di Akiko Nogi, e al character design di Taiyo Matsumoto, è destinato a diventare un lavoro incredibile", ha riferito Yuasa.

Yuasa ha dichiarato che con questo film vorrebbe creare un sontuoso musical che incorpori la musica moderna e la danza contemporaneamente. Il film sarà prodotto grazie a Science Saru, con Asmik Ace come partner di distribuzione e producer.

Qua trovate le recensioni degli ultimi lavori a cui ha partecipato Yausa come Keep Your Hands Off Eizouken!, Ride Your Wave e Japan Sinks 2020.