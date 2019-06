Inu-Oh: svelato il nuovo progetto di Masaaki Yuasa in uscita nel 2021

Masaaki Yuasa è un nome altisonante all'interno del panorama dell'animazione giapponese. La qualità artistica dei suoi lavori l'hanno reso un punto di riferimento per gli appassionati e per gli addetti ai lavori. Il suo ultimo lavoro è stato l'adattamento Devilman Crybaby, del quale potete leggere la nostra recensione, in attesa del suo nuovo film.

E' stato infatti annunciato il suo nuovo lungometraggio in occasione dell'Annecy International Festival, che prenderà il nome di Inu-Oh. Il nuovo film sarà un musical fantasy basato sulla vita di un drammaturgo giapponese del quattordicesimo secolo. Il director ha dichiarato che la pellicola non sarà pronta prima del 2020.

Il film sarà un adattamento della novel "Tales of the Heike: Inu-Oh", scritta da Hideo Furukawa e pubblicata da Kawade Shobo Shinsha. "Rimangono veramente poche testimonianze storiche del drammaturgo Inu-Oh, ma grazie all'interpretazione della sua storia da parte di Hideo Furukawa, allo script di Akiko Nogi, e al character design di Taiyo Matsumoto, è destinato a diventare un lavoro incredibile", ha riferito Yuasa.

Inoltre il director ha dichiarato che con questo progetto ambisce ad un sontuoso musical che incorpori la musica moderna e la danza insieme. Il film sarà prodotto grazie a Science Saru, con Asmik Ace come partner di distribuzione e producer. Yuasa ha precedentemente lavorato su lungometraggi quali "Mind Game", "Ping Pong: The Animation", "Night is Short", e in questo progetto sarà affiancato dal celebre mangaka Taiyo Matsumoto autore di capolavori come Ping Pong (manga) e "Tekkonkikreet: Black e White".

Yuasa sta lavorando anche ad un altro film, dategli un'occhiata.