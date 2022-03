Inu-Oh: nuovo trailer e data d'uscita del nuovo film di Masaaki Yuasa

Il regista Masaaki Yuasa è uno dei volti più noti nel panorama attuale dell'animazione giapponese. Il maestro, infatti, ha diretto dei veri e propri capolavori e a breve tornerà con un nuovo progetto sul grande schermo in Giappone intitolato Inu-Oh. Ecco gli ultimi dettagli sul film.

L'ultimo trailer andato in onda di Inu-Oh era datato all'inizio del 2022, una breve clip che si soffermava sull'ambientazione magica del nuovo film anime di Masaaki Yuasa. A tal proposito, nelle score ore lo staff ha rilasciato un nuovo video promozionale, lo stesso allegato in cima alla pagina, che ci permette di dare un'occhiata ai protagonisti.

Qualora non abbiate mai sentito parlare di questo film, atteso al debutto nelle sale giapponesi il 28 maggio, la trama qui segue: "Inu-Oh! è nato con alcune particolari caratteristiche fisiche e per questo gli adulti inorriditi ricoprono il suo corpo interamente con indumenti più una maschera sul suo volto. Un giorno, egli incontra un ragazzo di nome Tomona, un cieco giocatore di biwa, che suonando una delicata musica fa riscoprire in Inu-Oh un'incredibile capacità di danzare. Inu-Oh e Tomona diventano così partner di lavoro e inseparabili amici, usando il loro dono creativo per sopravvivere ai margini della società. Canzone dopo canzone, così, i due guadagnano sempre più notorietà fino alla celebrità. Attraverso le canconi, Inu-Oh ipnotizza gli spettatori e gradualmente inizia a trasformarsi in qualcuno di straordinaria bellezza. Ma perché Tomona è cieco? Per quale motivo Inu-Oh è nato con quelle caratteristiche? Questa è una storia di amicizia tra loro due che, danzando e suonando, arrivano a scoprire la verità e a spezzare le rispettive maledizioni."

E voi, invece, che aspettative avete per questo lungometraggio? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.