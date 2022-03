Inu-Oh, un nuovo trailer del film di Yuasa rivela la data di uscita nelle sale

Il sito ufficiale del film INU-OH di Masaaki Yuasa, film anime musicale ispirato a Heike Monogatari: INU-OH no Maki (Tales of the Heike: Inu-Oh) di Hideo Furukawa, ha svelato un nuovo trailer e una nuova visual del film. INU-OH era stato annunciato nel 2019 e previsto per il 2021.

Il trailer rivela la data di uscita del film, il 28 maggio, e contiene anche le prime battute di dialogo dei membri del cast precedentemente annunciati Tasuku Emoto, Kenjiro Tsuda e Yutaka Matsushige. Emoto, Tsuda e Matsushige interpretano rispettivamente lo Shogun Ashikaga Yoshimitsu, il padre di INU-OH e il padre di Tomona. Avu-chan del gruppo rock Queen Bee interpreta INU-OH, e Mirai Moriyama interpreta Tomona.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel settembre del 2021, ed è stato il primo film giapponese in 2D a concorrere nella categoria Orizzonti della mostra. Il film è stato proiettato al Tokyo International Film Festival (TIFF), che si è tenuto da ottobre a novembre dello scorso anno.

Il film ha vinto lo Special Distinction Prize in the International Competition nella categoria Feature Film al 23° Bucheon International Animation Festival (BIAF). Il film sarà proiettato al 49° Festival di Angoulême venerdì con un Q&A con il regista Yuasa. Potete guardare qui il primo trailer di INU-OH.

"Inu-Oh nasce con caratteristiche fisiche uniche, e gli adulti inorriditi coprono ogni centimetro del suo corpo con indumenti, compresa una maschera sul viso. Un giorno, incontra un ragazzo di nome Tomona, un suonatore cieco di biwa, e mentre Tomona suona una delicata canzone di un destino intricato, Inu-Oh scopre l'incredibile capacità di danzare.

Inu-Oh e Tomona diventano soci in affari e amici inseparabili, usando i loro doni creativi per sopravvivere ai margini della società, mentre canzone dopo canzone guadagnano notorietà e li spingono alla celebrità. Attraverso le canzoni, Inu-Oh ipnotizza il suo pubblico sul palco, e gradualmente inizia a trasformarsi in qualcuno di ineguagliabile bellezza. Ma perché Tomona è cieco? Perché Inu-Oh è nato con caratteristiche uniche? È una storia sull'amicizia di Inu-Oh e Tomona, che ballano e cantano per arrivare alla verità e rompere la maledizione dell'altro."

Yuasa (DEVILMAN crybaby, Ride Your Wave, Japan Sinks: 2020) ha diretto il film. Il mangaka Taiyo Matsumoto ha disegnato i personaggi originali di INU-OH nella sua seconda collaborazione con Yuasa, che aveva già diretto l'anime del manga Ping Pong di Matsumoto. Akiko Nogi ha scritto il suo primo film anime dopo aver sceneggiato opere live-action come I am a Hero, We Married as a Job! e Unnatural.