Inu-Oh: ecco il trailer della nuova opera di Masaaki Yuasa

Quest'anno esordirà al cinema Inu-Oh, il nuovo lungometraggio d'animazione del regista Masaaki Yuasa. Il film verrà mostrato in anteprima alla 78° Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il prossimo 10 settembre, ed è basato sul romanzo Heike Monogatari di Hideo Furukawa.

Inu-Oh di Yuasa è stato svelato nel 2019, e la sua uscita era inizialmente prevista per il 2021. Lo slittamento del film al 2022, dovuto alla pandemia, non ha fatto altro che accrescere l'hype dei fan. Masaaki Yuasa è infatti uno dei registi d'animazione più amati in Giappone, e ha prodotto capolavori del calibro di Devilman Crybaby, The Tatami Galaxy e Ride Your Wave.

Su YouTube sono stati finalmente pubblicati due trailer di Inu-Oh, uno dalla durata di un minuto mentre l'altro da 30 secondi. In entrambi possiamo vedere l'eccezionale qualità delle animazioni, che come nelle altre opere del regista trovano la loro armonia nei movimenti bizzarri e innaturali dei protagonisti. Lo stile di Yuasa colpisce proprio per la sua particolarità, e la sua sperimentazione nelle opere è sempre stata accolta molto positivamente.

Al character design di Inu-Oh troviamo poi Taiyo Matsumoto, celebre mangaka auotre di Sunny, Tekkon Kinkreet e Ping Pong. Proprio da quest'ultima opera Yuasa ha adattato l'omonima serie anime in 11 puntate, acclamata dalla critica. Inu-Oh saprà rispettare le aspettative? Certo è che con due produttori del genere sembra difficile che possa non essere un capolavoro.