Inuyasha: un agguerrito Sesshomaru si svela in questa splendida figure

Tra le innumerevoli produzioni cartacee e animate che sono riuscite a imprimersi con forza nell'immaginario di un vasto pubblico, figura sicuramente anche l'epopea di Inuyasha, serie concretizzatasi grazie al lavoro di Rumiko Takahashi rivelatasi capace di conquistare un enorme pubblico sparso in tutto il mondo.

Nonostante l'opera originale abbia visto il sopraggiungere della sua tanto chiacchierata fine oltre un decennio fa, sono innumerevoli i fan che ancora oggi la elogiano con cosplay e fanart di gran livello, un successo ancora ben palpabile che ha recentemente portato anche alla conferma di una nuova e attesissima produzione animata dedicata al franchise.

Visti gli ottimi risultati riscossi, non dovrebbe sorprendere che svariate compagnie abbiano continuato a realizzare gadget a tema pensati per ingolosire i collezionisti più accaniti, società tra cui figura anche Dark King Studio, finita recentemente sotto i riflettori grazie a una splendida figure a tema Inuyasha e specificatamente dedicata a Sesshomaru. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il prodotto mette in mostra il nostro Sesshomaru armato con la sua spada e pronto per lo scontro, un lavoro di gran pregio che si caratterizza per un'enorme quantità di dettagli. Come specificato dalla compagnia, il tutto è attualmente disponibile per i preorder al prezzo di 218 euro - senza contare le spese di spedizione -, mentre l'uscita è attualmente prevista per il quarto trimestre del 2020.