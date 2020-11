Inuyasha: l'altalenante storia d'amore tra il protagonista e Kagome

Nel primo episodio del sequel Yashahime: Princess Half-Demon, Inuyasha e Kagome sono una coppia ormai consolidata. I fan della nuova serie, però, devono sapere che la loro storia d'amore ha dovuto superare diversi ostacoli. Riviviamo gli sviluppi di questa relazione.

L'opera della mangaka Rumiko Takahashi, recentemente premiata con un'importante onorificenza, racconta le vicende di Kagome Higurashi, una studentessa delle superiori che viene trascinata in un pozzo da un demone millepiedi; improvvisamente si ritrova nel periodo Sengoku. Ancora preda del demone e in cerca di soccorso, Kagome libera un ragazzo da una freccia sacra. Ma dopo aver ucciso il mostro, il ragazzo cerca di rubare un prezioso gioiello posseduto da Kagome. Questo è il primo incontro tra Kagome e Inuyasha.



Quando il protagonista scopre che Kagome è la reincarnazione di Kikyo, sacerdotessa che lo ha tradito, sfoga tutta la sua frustrazione su di lei. Ma Inuyasha e Kagome sono costretti a collaborare per recuperare tutti i frammenti del gioiello Shikon. Inizialmente, i due non riescono a fare gioco di squadra, ma un combattimento dopo l'altro la loro affinità cresce rapidamente.



Nonostante diventino un duo affiatato in battaglia, Inuyasha e Kagome continuano a discutere spesso. Solamente dopo alcuni decisivi eventi, i due protagonisti si accorgono che la loro alchimia va ben oltre i combattimenti.

Prima d'incontrare Kagome, Inuyasha era innamorato di Kikyo. Ma il loro era un amore sfortunato e il destino ha finito per metterli l'uno contro l'altro. Assumendo le sembianze di Inuyasha, il demone Naraku cercò di rubare il gioiello Shikon di Kikyo, che una volta fuggita sigillò il vero Inuyasha con una freccia sacra. In seguito, la sacerdotessa bruciò il suo corpo insieme allo Shikon.



Resuscitata circa 50 anni dopo, Kikyo si rende finalmente conto di essere stata soggiogata da Naraku, riabbracciando finalmente Inuyasha. Testimone della scena, il cuore di Kagome si infrange in mille pezzi. Nonostante ciò la ragazza resta al fianco del mezzo demone fino al momento della scomparsa definitiva di Kikyo.



Un secondo triangolo amoroso, questa volta a parti inverse, prende vita con il debutto di Koga. Il demone lupo rapisce Kagome, ma finisce per innamorarsi di lei, provocando la furia di Inuyasha. Ma l'amore di Koga non è corrisposto e il lupo diventa un prezioso alleato dei due protagonisti.

L'amore tra Kagome e Inuyasha sboccia definitivamente quando, relegata nell'epoca moderna, la ragazza desidera di rivedere il mezzo demone, facendo riaprire miracolosamente il pozzo in cui tutto ebbe inizio. In Yashahime: Princess Half-Demon, i due sono finalmente sposati e hanno avuto una bambina, Moroha. Inuyasha mostra il suo lato demoniaco in questo splendido cosplay al femminile.