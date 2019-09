Inuyasha: l'anime si aggiunge al catalogo Netflix il prossimo mese

Una delle autrici capace di far innamorare i lettori dei manga è Rumiko Takahashi. Osannata per la sua lunghissima carriera, la mangaka ha portato nel tempo tantissime opere importanti e diventate fondamentali per il mondo dei manga, come Lamù, Maison Ikkoku - Cara Dolce Kyoko, Ranma 1/2e Inuyasha.

Il manga pubblicato su Weekly Shonen Sunday negli anni '90 ha ricevuto una serie animata ad opera dello studio Sunrise che fu poi trasmessa in Italia anche su MTV. Adesso è giunta la notizia che Netflix pubblicherà Inuyasha sulla propria piattaforma a partire dal 1° ottobre. La conferma arriva dalla foto che potete vedere in calce alla notizia.

Inuyasha fu trasmesso dal 16 ottobre 2000 al 13 settembre 2004 con un totale di 167 episodi. A questa serie animata è poi succeduta un'ulteriore serie sequel denominata Inuyasha: Kanketsu-hen trasmessa tra il 4 ottobre 2009 e il 30 marzo 2010 con 26 episodi. Il manga della Takahashi, invece, è stato pubblicato tra il 13 novembre 1996 e il 15 giugno 2008, per ben dodici anni che hanno visto la produzione di 558 capitoli e 56 volumi.

Al momento, Rumiko Takahashi è al lavoro su MAO, nuova opera shonen pubblicata sempre sulla famosa rivista Weekly Shonen Sunday.