Inuyasha: apre uno speciale Café in attesa della serie su Yashahime

La serie di Inuyasha è stata in grado di colpire milioni di appassionati sin dalla sua pubblicazione, tornerà presto con la serie sequel Yashashime: Principessa Mezzodemone, e per allietare l'attesa in Giappone è stata organizzata l'apertura di un café alquanto speciale.

Nonostante la serie originale si sia conclusa da diversi anni, i fan la ricordano come una delle avventure migliori mai raccontante in ambito manga ed anime, sia per la caratterizzazione dei personaggi principali, Inuyasha e Kagome, ma soprattutto per l'ambientazione unica con vari elementi magici e proveniente dalla mitologia nipponica.

Con un'apertura prevista esclusivamente per il Sol Levante, questa simpatica iniziativa, sotto il nome di "Inuyasha Café", proporrà ai clienti cibo, bevande, sticker, e qualsiasi altro tipo di pezzo di merchandise esclusivo, il tutto legato al mondo creato dalla mangaka Rumiko Takahashi. Potete trovare delle immagini inerenti al progetto in fondo alla pagina.

La prima location aprirà le porte al pubblico nella giornata del 30 luglio, per poi spostarsi successivamente in altre due località, rimanendo sempre in Giappone, rispettivamente ad agosto e ottobre. Purtroppo non si è minimamente parlato di diffondere il progetto anche in Europa o in America.

