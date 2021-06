Inuyasha e Bem Il Mostro Umano disponibili in Blu-ray da settembre: l'annuncio di Dynit

Dynit ha annunciato a sorpresa l'uscita di due nuovissimi Blu-ray dedicati a Inuyasha e Bem Il Mostro Umano, entrambi in arrivo a settembre. Il cofanetto di Bem includerà la serie originale del 1968 in alta definizione, comprensiva di tutti e 26 gli episodi, mentre quello di Inuyasha includerà solamente le prime due stagioni.

Dynit al momento non ha rivelato ulteriori informazioni, quindi non sappiamo da quale data saranno disponibili e soprattutto quanto costeranno i cofanetti. Si tratta comunque di un'ottima notizia per tutti gli appassionati, visto che ad oggi le due serie sono disponibili solo in DVD.

Inuyasha è una serie anime trasmessa dall'ottobre del 2000 al settembre 2004, composta da sei stagioni che saranno presumibilmente proposte in tre cofanetti Blu-ray. L'anime ha ricevuto un sequel nel 2009, intitolato Inuyasha: The Final Act, che potrebbe arrivare in Blu-ray nel prossimo futuro. Da ottobre 2020 a marzo 2021, poi, è stato trasmesso lo spin-off Yashahime: Princess Half-Demon, altro oggetto del desiderio di tantissimi appassionati che continuano a chiedere il doppiaggio italiano.

Bem Il Mostro Umano è un altro anime storico, trasmesso a fine anni '60 in Giappone e composto da 26 episodi. La serie ha ricevuto un remake nel 2006 e un reboot completo nel 2019, più un film sequel proiettato nelle sale nel mese di ottobre 2020. L'anime proposto da Dynit è quello classico del 1968, con tanto di doppiaggio italiano.