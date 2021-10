Inuyasha, il capolavoro di Takahashi torna in una prestigiosa edizione firmata Star Comics

L’intramontabile capolavoro di Rumiko Takahashi, che ha recentemente trovato un sequel in Yashahime: Princess Half-Demon, sta per tornare in una spettacolare edizione da collezione firmata Edizioni Star Comics. La Inuyasha Wide Edition è l’occasione perfetta per riscoprire un classico dei manga.

Dal 29 ottobre, giorno in cui debutterà a Lucca Comics & Games 2021, il mezzo demone più famoso degli shonen giapponesi fa il suo ritorno in Italia. L’opera della leggendaria sensei Rumiko Takahashi, serializzata sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan dal 1996 al 2008, verrà riproposta da Star Comics in un’edizione prestigiosa e rinnovata. Inuyasha Wide Edition si comporrà in 30 volumi di grande formato, con alcune pagine a colori.

Inuyasha è un’avventura fantasy in grado di attirare l’attenzione di tutti i lettori. Ai colpi di scena e ai combattimenti tipici degli shonen, infatti, si affiancano comicità, relazioni amorose e misteri. Dalla metà degli anni Novanta a oggi, il racconto di Takahashi è ancora tra le preferenze della community, che ha potuto esplorare il futuro dei protagonisti, tra cui Kagome e Sesshomaru, nel sequel Yashahime: Princess Half-Demon, opera che vanta già due serie animate e un adattamento manga.

Al prezzo di 9,95 euro a volume, la Wide Edition di Inuyasha permette ai fan storici della serie di recuperare il manga in un’edizione da collezione e alla nuova generazione di lettori di scoprire una delle opere più iconiche dell’intera industria giapponese. E voi, vi avventurerete in questa saga senza tempo?

