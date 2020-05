Inuyasha: con chi ha avuto dei figli il demone Sesshomaru?

I fan naturalmente non hanno aspettato molto tempo prima di mostrare la loro perplessità riguardo questa sconvolgente notizia, ed il risultato sono stati post esilaranti e confusi, di cui potete trovare qualche assaggio in calce alla notizia. Alcuni hanno pensato che Rin , la giovane ragazza che ha intrapreso un viaggio con lui, sia cresciuta e abbia poi voluto approfondire il suo legame con Sesshomaru.

Come molti dei sequel che abbiamo visto negli ultimi anni, ad esempio Boruto: Naruto Next Generations , il progetto ha come protagonisti i figli di Inuyasha e del suo fratellastro maggiore, Sesshomaru . Mentre la maggior parte degli appassionati può facilmente immaginare chi sia la madre dei figli di Inuyasha, è difficile immaginare chi sia stata in grado di avvicinarsi a Sesshomaru, e addirittura a voler creare con lui una famiglia.

Inuyasha fandom rn happy that we’re getting a sequel but also terrified that the mother of Sesshomaru’s daughter might be Rin: pic.twitter.com/0LGPpLb0Bp — 🔥Yun🔥@ FINALS (@TOKIJINS) May 8, 2020

I need to know who’s Sesshomaru’s baby mama RIGHT NOW #inuyasha pic.twitter.com/ayyvhrjgyf — Curious Cat (@tee___62) May 8, 2020

wait wait wait holup settle down now who the fuck did sesshomaru had a kid with #INUYASHA pic.twitter.com/iBzhPef5mf — joudiii (@issyogirljoudi) May 8, 2020

"New Inuyasha anime following Inuyasha and Seishomaru's kids-"



All of anitwt: pic.twitter.com/yEkL6hobsm — -` ᴀᴅ ´- (@gesuko__) May 8, 2020

rumiko takahashi: sesshomaru has daughters!

inuyasha twt: WOOOOOO

someone: wait what if the mother is-

inuyasha twt: pic.twitter.com/dyFod5mOFU — nour (@saiIormichiru) May 8, 2020

sesshomaru really spent the entire show making fun of inuyasha for being a half demon... only to have his kid be a half demon pic.twitter.com/Brrw4GC83t — tea | zines (@inuyashas_) May 8, 2020