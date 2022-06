Inuyasha: un cosplay di Sango realizzato splendidamente

Ci sono dei manga e anime storici che difficilmente vengono dimenticati, e Rumiko Takahashi ne ha creati davvero tanti. La carriera della regina dei manga è iniziata diversi decenni fa eppure è ancora all'opera con serie recenti, come MAO. Ma quando si pensa agli shonen d'azione di Takahashi non si può non pensare a Inuyasha.

Questo infatti è uno dei titoli più famosi e longevi di Rumiko Takahashi, insieme a Lamù e Ranma 1/2 e ha inoltre segnato un cambio di passo importante nei lavori dell'autrice, che fino a quel momento si era concentrata prevalentemente su serie comiche a tinte amorose, i cosiddetti romcom. Inuyasha è invece una serie d'azione che non manca qualche strizzata d'occhio a temi più romantici ma questi non sono più il fulcro principale delle vicende.

Inuyasha ha presentato tanti personaggi che sono rimasti impressi grazie alle serate passate su MTV a guardare gli episodi. E i fan ricorderanno Sango, una dei componenti dei protagonisti che darà battaglia fino alla fine. La cosplayer Chame Leahn ha voluto ricordare la serie con questo cosplay di Sango da Inuyasha praticamente perfetto, con tuta e boomerang enorme al seguito.

E a proposito di produzioni della Takahashi, sta per tornare Lamù con un altro anime nel 2022. Invece in Italia Inuyasha torna con una nuova edizione.