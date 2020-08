Inuyasha: le due anime del protagonista vivono in un fedele cosplay

Il brand di Inuyasha è rinato recentemente grazie a un annuncio che porta all'ampliamento di questo mondo, creato ormai più di venti anni fa da Rumiko Takahashi. Dopo aver concluso la storia di Inuyasha e Kagome, la produzione dell'anime ha deciso di creare una nuova generazione di personaggi con Inuyasha Yashahime.

Mancano pochissimi mesi all'esordio di Inuyasha: Hanyo no Yashahime sulle emittenti giapponesi e i fan non vedono l'ora di vedere in azione i nuovi personaggi. Ma c'è comunque chi non dimentica i protagonisti che hanno fatto da pilastri per le storie precedenti. Inuyasha è un mezzo demone che durante la serie vede lottare internamente la sua parte umana e quella demoniaca.

Queste due parti sono in conflitto tra loro nel cosplay di Inuyasha creato da Skei_x, che qualche settimana fa ha condiviso la foto in basso. I due lati del protagonista sono divisi da una katana: sul lato sinistro c'è il lato bianco, il più famoso e noto del personaggio, dal lato destro invece quello nero e umano. Il tutto è contornato dal vestito rosso che viene sempre indossato dal personaggio nel manga e nell'anime.

La protagonista di Inuyasha: Hanyo no Yashahime non sarà però il mezzo demone, bensì la figlia Moroha.