Inuyasha: ecco un esilarante cosplay low cost di un fan

Inuyasha è stato a lungo uno dei personaggi più amati e una delle serie più seguite tra i fan degli anime. Sebbene la serie animata sia terminata ormai da molti anni, i fan ancora oggi gli tributano numerose manifestazioni di affetto, come fatto per esempio da @lowcostplayth, un artista molto conosciuto nella fanbase.

Il mezzo demone guerriero è protagonista in questa esilarante interpretazione, rigorosamente low budget, con il cosplayer che attraverso l'utilizzo ben piazzato di un gatto, è in grado di creare una sorprendente versione del personaggio creato dalla regina dei manga Rumiko Takahashi.

L'opera che ha saputo conquistare apprezzamenti da fan di ogni genere ed età, può essere riassunta come l'opera magna dell'artista che racchiude in sè tutte le esperienze accumulate precedentemente con opere altrettanto conosciute come Lamù, Maison Ikkoku (conosciuto in Italia anche come Cara dolce Kyoko) e Ranma 1/2. All'interno infatti è possibile trovare sia epici scontri, sia momenti emozionanti fra il protagonista e la sua innamorata Kagome. Il buffo cosplay in un certo senso richiama le atmosfere della serie animata in quei momenti allegri e scanzonati che alleggerivano il racconto durante il corso dell'avventura.

Vi ricordiamo che le prime stagioni dell'anime sono disponibili su Netflix. Sapevate inoltre che MAO il nuovo manga della Takahashi arriverà in Italia prossimamente e sarà pubblicato da Star Comics?