Inuyasha: questo fantastico cosplay di Kagome vi riporterà alle origini della serie

Il fenomeno di Inuyasha continua ancora oggi grazie alla pubblicazione della serie sequel Yashahime: Princess Half Demon, nella quale però i protagonisti dell'opera originale di Rumiko Takahashi sono apparsi relativamente poco, tuttavia una fan ha deciso di dedicare uno speciale cosplay a Kagome, riportandoci allo splendido inizio dell'avventura.

Nel sequel Moroha si sta mostrando molto simile a suo padre Inuyasha nei modi piuttosto che a sua madre Kagome, da cui però sembra aver ereditato un certo talento con l'arco, che si è finora rivelato particolarmente utile durante gli scontri, alcuni dei quali hanno anche coinvolto le sue cugine Towa e Setsuna, figlie di Sesshomaru e Rin. Per quanto i genitori di Moroha siano stati effettivamente assenti per la maggior parte della prima stagione, quasi vicina alla sua conclusione, non sorprenderebbe vedere all'improvviso scene che ci mostrano il ritorno di Inuyasha al fianco di Kagome.

Giocando molto sul fattore nostalgia la cosplayer @Kaezuko Cos ha deciso quindi di vestire i panni originali della giovane studentessa Kagome, che si è ritrovata catapultata nell'epoca Sengoku, in un mondo mitico, pervaso da demoni e magia. L'appassionata si è anche divertita a mettersi nella posa severa della protagonista, mentre dice l'iconica frase "A Cuccia" ad un Inuyasha che appare imbarazzato.

Ricordiamo che è stata realizzata una replica del gioiello Shikon, e vi lasciamo ripercorrere l'altalenante storia d'amore tra Inuyasha e Kagome.