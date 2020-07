Inuyasha Hanyo no Yashahime: rivelato il design definitivo di Moroha!

Indubbiamente una delle sorprese più grandi, e piacevoli, di questo 2020 è stato l'annuncio del ritorno di Inuyasha con la serie riguardante le avventure dei figli del Mezzodemone e del suo fratellastro Sesshomaru. Dopo aver rivelato alcune immagini promozionali, è stato finalmente svelato il design ufficiale di uno dei personaggi principali.

Sebbene l'autrice originale del manga, Rumiko Takahashi, non sia intervenuta in alcun modo nella nella trama della nuova serie, dietro il design dei protagonisti si ritrova il suo inconfondibile stile, come si è visto anche nei primi bozzetti mostrati al pubblico.

Nel corso di questi mesi, tra la prima key visual della serie Yashahime: Princess Half Demon, e l'annuncio del debutto di quest'ultima, programmato ottobre 2020, ci sono stati svelati anche molti dettagli interessanti riguardo il personaggio di Moroha, figlia di Inuyasha e Kagome. Da quando è rimasta praticamente sola, la mezzodemone è diventata una cacciatrice di taglie, e dal design mostrato di recente, sembra che abbia voluto mantenere principalmente lo stile del padre.

Interamente vestita di rosso, con tanto di mantello e parastinchi, il look di Moroha richiama perfettamente quello di Inuyasha, dando comunque un'importanza particolare al fiocco rosso che molti di voi ricorderanno sulla divisa scolastica di Kagome.

Ricordiamo che in attesa del sequel ha aperto uno speciale café di Inuyasha, e che sono già trapelati dei leak riguardanti la trama di Yashahime Princess Half Demon.