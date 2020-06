Inuyasha: Hanyo no Yashahime, svelata la data d'esordio dell'anime

Sono ormai passate alcune settimane dall'annuncio a sorpresa di Inuyasha: Hanyo no Yashahime, sequel del famoso Inuyasha prodotto diversi anni fa. L'anime nato dall'omonimo manga di Rumiko Takahashi riceverà un ampliamento della storia completamente originale dato che la mangaka non si è mai soffermata sul futuro di quei personaggi.

Abbiamo visto nelle scorse settimane il character design di Inuyasha: Hanyo no Yashahime ma anche alcune voci che vogliono la morte per personaggi conosciuti in Inuyasha. Ma non era mai stato rivelato qual era la data di messa in onda del nuovo anime.

Il sito ufficiale dell'anime, che si concentrerà sulle nuove generazioni, ha rivelato che Inuyasha: Hanyo no Yashahime arriverà a fine 2020, più precisamente nella stagione autunnale che comincerà ad ottobre. Questo andrà in onda su YTV e NTV ogni sabato alle ore 5:30 giapponesi. Per ricordare agli spettatori il finale di Inuyasha, sempre su YTV dal 29 giugno sarà ritrasmesso Inuyasha: The Final Act ogni lunedì notte e sarà reso disponibile anche in streaming gratuito per una settimana con i servizi YTV MyDo!, TVer e GYAO.

Siete pronti per l'inizio di questa nuova avventura con Inuyasha: Hanyo no Yashahime?