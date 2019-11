Inuyasha: il manga di Rumiko Takahashi compie ben 23 anni

Rumiko Takahashi è una mangaka conosciuta per tante opere, scritte e disegnate da tempo immemore. Maison Ikkoku, Lamù, Ranma 1/2, ma ce n'è un'altra che ha tenuto banco tra gli anni 1990 e 2000 segnando inevitabilmente la storia dell'autrice: è Inuyasha, manga pubblicato su Weekly Shonen Sunday che ha compiuto ben 23 anni.

Rumiko Takahashi ha compiuto 62 anni solo il mese scorso, ma stavolta a compiere gli anni è Inuyasha. Il 13 novembre 1996 arrivò su Weekly Shonen Sunday il primo capitolo di Inuyasha, storia che segue l'omonimo protagonista che, insieme alla giovane Kagome Higurashi, si avventura alla ricerca della Sfera dei Quattro Spiriti. Il gioiello, che fu frammentato in vari pezzi, è capace di dare una forza assoluta al possessore e non deve assolutamente cadere nelle mani del mezzodemone Naraku, che sta cercando di riassemblarlo.

La storia è andata avanti per tantissimi anni, ben 12, concludendosi il 15 giugno 2008. Ciò testimonia il gradimento raggiunto da Inuyasha, la cui avventura è durata per 558 capitoli raccolti in 56 volumi, tutti sotto l'etichetta Shogakukan. Inoltre, il manga è stato reso disponibile anche all'estero in tanti paesi, tra cui l'Italia dove è arrivato grazie alla casa editrice Star Comics.

Nello scorso mese, Netflix ha aggiunto al catalogo proprio Inuyasha, con la sua serie animata. Questa segue fedelmente il racconto del fumetto e si districa per due serie e alcuni OAV. La più longeva di queste, la prima, fu trasmessa dal 2000 al 2004, mentre la seconda tra il 2009 e il 2010.