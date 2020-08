Inuyasha: nuove informazioni sullo spin-off animato giungeranno a breve

Tra i tanti prodotti anime/manga che sono giunti sul mercato, è indubbio che tra i più amati vi sia anche la grande epopea di Inuyasha, serie oramai conclusasi molto tempo addietro che nel corso degli anni ha saputo conquistare un vastissimo pubblico, prima grazie all'opera cartacea e successivamente tramite l'adattamento anime.

Essendo passati oltre dieci anni dalla conclusione della produzione, nessuno si sarebbe mai aspettato novità a riguardo e invece, un po' a sorpresa, nel corso di questi ultimi mesi è stato ufficialmente confermato che Inuyasha vedrà il sopraggiungere di una nuova serie spin-off animata che ha saputo far parlare parecchio di sé, incuriosendo enormemente i fan.

Nelle ultime settimane abbiamo più volte parlato della nuova serie d'Inuyasha, la quale ha tenuto sempre alta l'attenzione del pubblico grazie a video preliminari e disegni pensati per mettere in mostra il character design dei personaggi, ma d'informazioni corpose su questo nuovo arco narrativo non ne abbiamo ancora ricevute. A quanto pare, sembra però che le cose potrebbero cambiare presto, visto che sulla pagina Twitter ufficiale dedicata alla serie è stato rilasciato un breve messaggio per tutti i fan. Andando più nello specifico, nel tweet è stato confermato che nuove e interessanti informazioni su Yashahime: Princess Half-Demon verranno condivise questa settimana, più nello specifico venerdì 7 agosto, una notizia che sicuramente farà la felicità di molti.