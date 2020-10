Inuyasha: tutto quello che occorre sapere su Tessaiga, mitica spada demoniaca

Con il recente arrivo di Yashahime: Princess Half Demon, l'interesse per Inuyasha è tornato alle stelle. Assieme a Inuyasha e Kagome, protagonista dell'opera originale è Tessaiga, spada dalle infinite potenzialità. Conosciamo la sua storia.

Nell'opera scritta da Rumiko Takahashi, Tessaiga viene descritta come una spada in grado di uccidere ben cento demoni con un solo colpo. La potente arma ha protetto Inuyasha e i suoi compagni in svariate situazioni ed è diventata una delle spade più riconoscibili dagli appassionati. Ma qual è la sua vera storia?

Tessaiga, anche nota come "la spada della distruzione", venne forgiata dal fabbro Totosai partendo da una zanna di Toga, il padre di Inuyasha e Sesshomaru. Toga commissionò Tessaiga per poter rubare il Meido Zangetsuha di Shishinki e Tenseiga, "la spada della vita", per contenere i suoi poteri. Mentre Tenseiga venne eredita da Sesshomaru, Tessaiga venne nascosta in gran segreto da Toga.

Ma durante il sesto episodio della serie animata di Inuyasha, Kagome ritrova la spada, la quale la protegge dagli attacchi di Sesshomaru. Tessaiga è dotata di una potente barriera grazie alla quale i demoni malvagi e avidi non possono utilizzarla, ma quando Inuyasha promette di proteggere la ragazza, la spada lo accetta come nuovo padrone.



Esteticamente Tessaiga è simile a una normale katana. Tuttavia, quando viene impugnata per prendersi cura degli umani, essa si trasforma in una spada più grande e affilata. La prima tecnica con cui Inuyasha esibisce i poteri di Tessaiga è la "cicatrice del vento", mossa con cui spazzare via fino a cento demoni contemporaneamente.

Nel corso della serie, Tessaiga viene distrutta, salvo essere riforgiata da Totosai partendo da una delle zanne di Inuyasha. In seguito a questo evento, Inuyasha apprende il "Backlash Wave", una micidiale contromossa con cui rispedire al mittente gli attacchi.



La spada ha anche la capacità di assorbire e assimilare le abilita di altri demoni. Assorbendo il globo di Shiori, Inuyasha ottiene la capacità di sfondare qualsiasi barriera, tranne quelle sacre, trasformando la spada in Tessaiga rossa.

Infine, Tessaiga è in grado di sferrare il Meido Zangetsuha, micidiale colpo ereditato da Toga, padre di Inuyasha. Con questa tecnica il protagonista è in grado di lanciare una grande sfera nera capace di assorbire e inviare qualsiasi cosa nelle vicinanze al Netherworld. Quale ruolo avrà Tessaiga nel sequel di Inuyasha? In attesa di scoprirlo, nel secondo episodio di Yashahime Towa e Setsuna si sono separate. Inoltre, gli appassionati hanno finalmente scoperto che cosa è successo al fratello di Kagome dopo il finale di Inuyasha.