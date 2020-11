Inuyasha: il protagonista mostra il suo lato demoniaco in questo cosplay al femminile

Con il recente arrivo del sequel Yashahime: Princess Half-Demon, Inuyasha è tornato sotto i riflettori. Per omaggiare l'iconica opera di Rumiko Takahashi, la cosplayer Danielle Balloo ha interpretato il protagonista principale in maniera del tutto inedita.

Protagoniste di Yashahime: Princess Half-Demon sono Moroha, Towa e Setsuna, rispettivamente figlie di Inuyasha e di suo fratello Sesshomaru. Sebbene i due vecchi protagonisti dell'opera di Takahashi non siano al centro della scena, i vecchi appassionati si sono dimostrati entusiasti per la loro ricomparsa.

Nel primo episodio della serie animata sequel, Inuyasha e Kagome proseguono la loro vita di coppia in totale tranquillità. Ma il loro ruolo di genitori è ancora totalmente avvolto da un alone di mistero. In attesa di scoprire i risvolti futuri di Yashahime: Princess Half-Demon, la cosplayer Danielle Ballo ha condiviso sul proprio profilo Instagram un appariscente interpretazione di Inuyasha.

In questo cosplay decisamente succinto, il protagonista si è lasciato andare al suo lato demoniaco con cui ha dovuto lottare per l'intero corso della serie originale. "Volevo interpretare il mio mezzo demone preferito come tributo per il mio primissimo costume di Halloween. Tempismo perfetto, dato che sono ossessionata con il sequel Yashahime. Amo moltissimo Inuyasha, era la mia serie animata preferita", ha scritto la cosplayer accompagnando gli scatti. E voi che ne pensate di questo scottante cosplay? La mangaka di Inuyasha è stata premiata con una speciale onorificenza. Scopriamo tutto su Tessaiga, la mitica spada demoniaca di Inuyasha.