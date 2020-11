Inuyasha: Rumiko Takahashi svela le serie che hanno avuto un forte impatto, ecco quali

Inuyasha non ha di certo alcun legame con il grande capolavoro di Hajime Isayama, L'Attacco dei Giganti, eppure l'autrice non ha potuto fare a meno di svelare come l'odissea apocalittica della rivista Bessatsu Shonen Magazine abbia avuto in lei un fortissimo impatto. Ecco quali sono i titoli che le hanno lasciato il segno.

Mentre la sensei è alle prese con la supervisione di Yashahime Princess Half-Demon, il sequel di Inuyasa disponibile su Crunchyroll, l'autrice continua a non farsi mancare nulla tra cui un'onorificenza importante per aver "contribuito a sviluppi, miglioramenti e risultati accademici e artistici", un titolo degno solo di una mangaka dal successo imponente.

Rumiko Takahashi ha inoltre nei giorni seguenti partecipato a un'intervista per la rivista Da Vinci, in cui ha svelato quali sono i titoli che hanno avuto in lei un forte impatto. Tra di essi spicca sicuramente l'opera citata in apertura di questa notizia, ovvero L'Attacco dei Giganti, che accompagna altri due titoli molto peculiari ed estremamente interessanti, BEASTARS di Paru Itagaki e Golden Kamuy di Satoru Noda. Se quest'ultima vanta già di tre stagioni anime, di cui la terza attualmente in corso in Giappone, BEASTARS 2 debutterà invece il prossimo gennaio.

E voi, invece, cosa ne pensate delle tre opere che stanno stanno lasciando il segno nella celebre autrice?