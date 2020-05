Inuyasha: la splendida Sango si mostra in un magnifico cosplay

Quando si parla di produzioni animate o cartacee rivelatesi capaci d'imprimersi con forza nell'immaginario collettivo, risulta impossibile non pensare a Inuyasha, epopea concretizzatasi grazie al duro lavoro di Rumiko Takahashi che oltre a un manga di successo, ha visto anche il sopraggiungere di un adattamento animato.

Il franchise è sempre rimasto sulla cresta dell'onda agli occhi d'innumerevoli utenti e proprio recentemente è stata annunciata una nuova serie animata dedicata a Inuyasha, una news che ha fatto la felicità di moltissimi fan. Con un pubblico così ricco, non dovrebbe quindi stupire che il web sia andato arricchendosi con una così ricca quantità di lavori fanmade, tra cosplay e fan-art spesso capaci di stupire per la loro incredibile qualità.

Questa volta, però, ad aver conquistato la luce dei riflettori troviamo la nota cosplayer Nanasemeron, la quale ha voluto omaggiare con uno splendido cosplay proprio l'epopea di Inuyasha e, in particolare, la tanto amata Sango. Come visionabile nell'immagine disponibile a fondo news, la ragazza si è messa in mostra con un completo ninja che riproduce fedelmente quello indossato da Sango, con una grande attenzione posta in numerosi dettagli del costume. Il risultato appare davvero di gran livello e, come facilmente immaginabile, ha saputo guadagnarsi innumerevoli elogi da parte di numerosissimi utenti.