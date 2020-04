Inuyasha: ecco una splendida statua da collezione da quasi 300 euro

Quella di Inuyasha è un'indimenticabile epopea che fin dalla sua prima release nel lontano 1998 - quando ne venne pubblicato il primo capitolo - ha saputo conquistare milioni e milioni di lettori da ogni angolo del mondo, uno strepitoso successo che ha successivamente portato alla concretizzazione di due adattamenti animati.

Visto gli ottimi risultati ottenuti dal franchise, non dovrebbe stupire che svariate compagnie continuino a rilasciare prodotti a tema di vario genere pensati per ingolosire un'utenza sempre affamata di nuove produzioni legate al brand, lavori che spesso rientrano nel mondo collezionistico e capaci di farsi desiderare da larghissime fette di fan.

Questa volta, la luce dei riflettori se la sono guadagnata i ragazzi di Hun Yu Studio, i quali hanno presentato in alcune immagini - che voi potete visionare scorrendo a fondo news - una strepitosa statua dedicata proprio a Inuyasha. Come potete vedere anche voi, il prodotto si caratterizza per numerosissimi dettagli, un lavoro di prim'ordine disponibile in soli 399 pezzi in tutto il mondo. Le dimensioni si attestano su 27x29.5x29.5cm, una grandezza generosa a cui fa però seguito anche un prezzo alquanto consistente, per un totale di 288 euro senza contare le spese di spedizione. Secondo quanto annunciato, il tutto sarà rilasciato nell'ultimo quarto del 2020 ma gli interessati possono già preordinare il tutto.

Prima di salutarvi, ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione dell'anime Inuyasha.