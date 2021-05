Inuyasha: Steve Aoki lancia una linea d'abbigliamento a tema

Una delle opere più apprezzate di tutti i tempi è indubbiamente Inuyasha di Rumiko Takahashi, che ha da poco ricevuto un sequel in Yashahime: Princess Half-Demon. Grande fan dell'avventura feudale del mezzo demone e di Kagome è il Disc Jokey e produttore discografico Steve Aoki, il quale ha lanciato una linea d'abbigliamento a tema.

Il marchio di moda Dim Mak Collection di Aoki, in collaborazione con Viz Media, ha dato vita a una collezione di dodici capi di t-shirt e felpe con grafiche. "Adoro la storia dell'unione in Inuyasha. Mi occupo di collaborazioni, che sia nella musica, nella modo o nella vita quotidiana e sono sempre stato ispirato dalla magia di quando persone con diverse prospettive si allineano per creare qualcosa di nuovo", ha detto il musicista di origini giapponesi per inaugurare la linea.

A partire dalla mezzanotte PST del 28 maggio, la collezione completa apparirà sugli store Dim Oak Collection. Ognuno dei dodici vestiti varierà in termini di costi: gli articoli più economici partiranno da una base di circa 40 dollari, mentre quelli più costosi sfioreranno i 90 dollari.



Nonostante Inuyasha sia terminato da oltre un decennio, questa è l'ennesima prova che l'età non scalfisce le opere migliori, che anzi verranno sempre ricordate con grande amore dalla

E voi vi accaparrerete qualche pezzo di questa linea? Inuyasha indossa un abito regale in questo magnifico cosplay di Akrcos. Ecco un breve riassunto della storia d'amore tra Inuyasha e Kagome.