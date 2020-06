Inuyasha: svelato il character design per i personaggi della serie spin-off

Vi sono tanti franchise che nel corso di questi lunghi anni sono riusciti a conquistarsi l'attenzione e l'ammirazione di ricche porzioni di pubblico, opere tra le quali figura anche Inuyasha, creatura concretizzatasi grazie al lavoro di Rumiko Takahashi che dopo una produzione cartacea, ha visto l'arrivo di un adattamento animato.

Ebbene, come forse saprete, recentemente è stato annunciato uno spin-off dedicato proprio a Inuyasha, una nuova serie animata che ci porterà a vivere una nuova e indimenticabile avventura, il tutto ovviamente accompagnato da un ricco cast di personaggi, tra volti ben riconoscibile e qualche nuovo arrivato che dovrà conquistarsi faticosamente gli apprezzamenti del pubblico.

Proprio a riguardo dei protagonisti, il team attualmente al lavoro sulla produzione ha recentemente condiviso sul web alcune immagini in cui è possibile visionare il lavoro fatto in termini di character design per alcuni dei personaggi. A fondo news potete infatti vedere tutto ciò che è stato fatto per Moroha, ma cliccando sulla fonte di questa notizia potete vedere anche quanto concretizzato per Setsuna e Towa Higurashi, lavori che mettono in mostra l'ottimo lavoro per ora fatto da parte dello staff attualmente al lavoro sulla produzione.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente sono stati pubblicati alcuni pesanti leak relativi allo spin-off di Inuyasha.