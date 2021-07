Inuyasha VS Ranma, chi vince? La battaglia tra i personaggi di Rumiko Takahashi

Nel corso della sua lunghissima carriera, Rumiko Takahashi ha creato tanti personaggi, alcuni come protagonisti di manga romantici e slice of life, altri di manga d'azione. Tutte le sue opere sono conosciute in tutto il mondo senza troppa distinzione, tra Ranma 1/2, Inuyasha, Maison Ikkoku, Lamù e tutti gli altri.

Ma chi è il più forte dei protagonisti di Rumiko Takahashi? O meglio, chi vincerebbe uno scontro su un ring tra Inuyasha, Ranma, Ataru, Mao e Rinne? Nato da una domanda social, a questo scontro risponde la stessa autrice.

Secondo Rumiko Takahashi, tra i cinque partecipanti presi in considerazione, il primo a perdere sarebbe Inuyasha. Nonostante i suoi poteri da mezzo demone, non potrebbe usare la spada e inoltre è duro di comprendonio quindi finirebbe per non capire le regole e venir squalificato subito. Il secondo a ritirarsi sarebbe Mao, il guerriero mistico che però non può morire protagonista dell'ultimo manga della Takahashi. Proprio per questo, dato il suo stoicismo, si ritirerebbe dal combattimento.

E gli ultimi tre? Secondo la Takahashi, dipenderebbe molto dal premio in palio. Se ci fosse una ragazza come premio, allora Ataru Moroboshi di Lamù avrebbe sicuramente le carte in gioco per vincere. Il primo personaggio di Rumiko Takahashi sarebbe infatti estremamente motivato in quel caso. Con un premio in denaro sarebbe invece Rinne ad avere la meglio. Tuttavia, considerata la sua testardaggine, Ranma potrebbe essere il papabile per la vittoria.

Sul terzetto finale non dà tuttavia una risposta decisa, chissà se non stia pensando di creare un nuovo manga in merito.