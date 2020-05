Inuyasha: il web non sta nella pelle per il debutto della figlia del protagonista

Come probabilmente saprete, il 2020 segna il ventesimo anniversario di Inuyasha, apprezzatissima opera che grazie al duro lavoro di Rumiko Takahashi, ha visto il sopraggiungere di una produzione cartacea e di un adattamento animato, con milioni di fan che tutt'oggi ricordano il franchise con grande gioia.

Ebbene, per la felicità di tutti i fan, recentemente è stato ufficialmente annunciato l'arrivo di una nuova serie dedicata a Inuyasha. Le informazioni sono ancora poche, ma in compenso i dettagli diffusi svelano che la produzione fungerà da vero e proprio sequel dell'opera originale, una news che ha fatto schizzare alle stelle l'hype del pubblico, riversatosi in massa sui social per mettere in bella vista la propria felicità.

Secondo quanto per ora svelato, la nuova storia che andremo scoprendo vedrà come protagonista la figlia di Inuyasha e Kagome, ovvero Moroha. La ragazza è cresciuta da sola e ha ben poche informazioni sui suoi genitori. La notizia ha ovviamente fatto drizzare le orecchie dei fan, i quali si sono ovviamente chiesti cosa ne sia stato di Inuyasha e Kagome, mostrando inoltre molta curiosità sullo scoprire come la figlia dei due porterà avanti le vicende. Per avere un'idea di quanto Moroha stia facendo parlare, vi basta guardare i tweet che potete trovare cliccando sulla fonte di questa news.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il nuovo progetto animato dedicato a Inuyasha ha recentemente visto il sopraggiungere di un primo poster a tema.