Inuyasha Yashahime: ecco cosa è successo al fratello di Kagome dopo il finale di Inuyasha

Dopo un primo episodio, che aveva essenzialmente la funzione di prologo, con elementi nostalgici, il sequel di Inuyasha, Yashahime: Princess Half-Demon, ci ha finalmente presentato le protagoniste Towa, Setsuna e Moroha, e il loro background, rivelando di conseguenza anche informazioni riguardanti altri personaggi visti nella serie originale.

Il secondo episodio si è concentrato sull'infanzia delle figlie di Sesshomaru, Towa e Setsuna, mostrandoci l'evento che le ha praticamente separate, portando Towa nell'era moderna attraverso un portale magicamente apparso di fronte alla bambina. Con un salto temporale verso il presente abbiamo appreso che Towa è stata adottata e cresciuta da Sota Higurashi, fratello minore di Kagome.

L'ultima volta che lo abbiamo visto, Sota stava vivendo tranquillamente nella sua epoca, pensando spesso alla sorella che aveva deciso di stabilirsi definitivamente nel passato per stare con Inuyasha. Nel sequel scopriamo che ha effettivamente continuato questo stile di vita, e che oltre ad essersi preso cura per 10 anni di Towa, si è sposato e ha avuto una figlia, Mei.

Alle numerose questioni lasciate in sospeso, sorte anche prima del debutto dell'anime, si aggiunge l'identità della moglie di Sota, in quanto non è apparsa minimamente durante l'episodio.