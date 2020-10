Inuyasha Yashahime è disponibile su Crunchyroll da oggi

La stagione autunnale di questo 2020 sembra volerci far fare una sorta di salto nel passato. Dapprima è arrivato Burn the Witch, opera appartenente allo stesso mondo di Bleach, poi il remake di Dragon Quest: Dai la Grande Avventura. Ma oggi Crunchyroll ha presentato ai suoi fan un nuovo anime, Inuyasha Yashahime.

Vi parlavamo di Inuyasha Yashahime da tanto tempo, condividendo trailer, immagini e previsioni sulla trama di questo anime inedito. Il sequel del mondo di Inuyasha, opera storica e diventata uno dei capisaldi dell'industria culturale del paese dell'estremo oriente, è diventato disponibile da oggi su Crunchyroll.

Il primo episodio di Inuyasha Yashahime è disponibile per gli utenti premium della piattaforma, mentre sarà possibile vederlo gratuitamente tra 7 giorni. La piattaforma ha caricato l'episodio alle ore 12:00 di oggi 3 ottobre pertanto già in molti avranno potuto apprezzare i nuovi e vecchi personaggi presentati in Inuyasha Yashahime.

Stavolta a fare da protagonista c'è la figlia di Inuyasha e Kagome, ovvero la principessa mezza demone Moroha, insieme ai figli e successori di altri personaggi come Towa e Setsuna. Siete pronti per questo tuffo nel passato con il sequel di Inuyasha?