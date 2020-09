Inuyasha Yashahime: l'ending theme sarà cantata dalla promettente Uru

Manca davvero poco al ritorno di Inuyasha con la serie sequel Yashahime: Princess Half Demon dove vedremo in azione le figlie del mezzodemone e del suo fratellastro Sesshomaru. In questi mesi, tra bozzetti e design ufficiali i fan della serie si sono mostrati sempre più entusiasti di un ritorno nel mondo creato da Rumiko Takahashi.

Sono molte le informazioni che sono trapelate in rete, anche sotto forma di spoiler che hanno anticipato sviluppi importanti nella trama, ma finora non si era saputo nulla riguardo a chi avrebbe effettivamente curato la colonna sonora, e le sigle di apertura e chiusura. Ad annunciare il suo diretto coinvolgimento è stata, a grande sorpresa, la cantautrice giapponese Uru.

L'artista, con un annuncio sul suo sito ufficiale, ha confermato che si occuperà dell'ending theme di Yashahime: Princess Half Demon. Il singolo, composto appositamente per l'anime, si intitolata "Break", e sarà acquistabile a partire dal 28 ottobre, come specificato dalla cantante stessa.

La serie debutterà il 3 ottobre, quindi avremo la possibilità di ascoltare la traccia prima della data indicata da Uru, e di seguito riportiamo una sinossi più dettagliata di Yashahime: "Le figlie di Inuyasha e Sesshomaru partono per un viaggio che trascende il tempo! Nel Giappone Feudale, le gemelle mezzedemoni Towa e Setsuna si sperava a causa di un incendio in una foresta. Mentre cerca disperatamente sua sorella minore, Towa si ritrova in un misterioso tunnel che la porta nel Giappone odierno, dove viene trovata e cresciuta dal fratello di Kagome Higurashi, Sota, e dalla sua famiglia. Dieci anni dopo, il tunnel che collega le due epoche si riapre, permettendo a Towa di ritrovare Setsuna, diventata una cacciatrice di demoni al servizio di Kohaku. Towa però rimane scioccata, visto che Setsuna sembra aver perso ogni ricordo che la riguardi. Insieme a Moroha, figlia di Inuyasha e Kagome, le tre giovani ragazze viaggiano tra le due epoche in un'avventure per recuperare il passato perduto."

Ricordiamo che la nuova generazione si è mostrata nel primo trailer ufficiale, e vi lasciamo ad un fantastico cosplay di Inuyasha.