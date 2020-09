Inuyasha Yashahime: il primo episodio si mostra un breve trailer promozionale

Con l'arrivo della stagione autunnale il palinsesto dedicato agli anime sta per accogliere nuove proposte e anche importanti ritorni, tra questo troviamo sicuramente il sequel di Inuyasha una delle storie che ha segnato il settore conquistando milioni di fan, e che dal 3 ottobre tornerà con Yashahime: Princess Half Demon.

La community affezionata all'opera di Rumiko Takahashi si è mostrata da subito entusiasta di questo nuovo progetto, e visti i continui dettagli rivelati di settimana in settimana, dai primi design ufficiali delle protagoniste, fino al trailer della serie, sono cresciute le aspettative per questo ritorno nel Giappone dell'Era feudale è aumentata.

A distanza di sei giorni dal debutto delle avventure delle figlie di Inuyasha e Sesshomaru, è stato finalmente diffuso in rete il trailer del primo episodio, e ci sono alcune sequenze che vale la pena di evidenziare. Come potete vedere nel video legato alla notizia, veniamo immediatamente introdotti alle protagoniste, Towa, Setsuna e Moroha, per poi passare a Kaede che osserva attentamente una freccia scheggiata.

La cosa più interessante riguarda tuttavia la breve scena in cui Inuyasha e Kagome sembrano essere coinvolti in una pericolosa missione, evento che sappiamo essere alla base della trama del sequel. Ricordiamo che è anche trapelato lo storyboard del primo episodio di Yashahime, e vi lasciamo ad un fedele cosplay di Inuyasha.