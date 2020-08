Inuyasha Yashahime: Hisui al centro dell'attenzione dei fan dopo il primo trailer

La reazione della community è stata commovente, molti fan sono incredibilmente affezionati a questo personaggio, e in calce alla notizia vi abbiamo riportato solo alcune delle molte reazioni che si possono trovare sui social. Alcuni si sono detti preoccupati per una sua possibile morte nel sequel, altri non vedono l'ora di scoprire se sarà all'altezza di sua madre e suo zio , come Sterminatore di Demoni, mentre altri hanno dedicato delle fanart e riproposto il design ufficiale condiviso dallo Studio Sunrise nei giorni scorsi.

