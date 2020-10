Inuyasha Yashahime: Kagome e Inuyasha tornano nel primo episodio e i fan impazziscono

Il sequel della serie Inuyasha , Yashahime: Princess Half Demon, ci ha riportato nell'universo creato da Rumiko Takahashi nel 1996, e come molti degli appassionati dell'opera si aspettavano il primo episodio ha mostrato sia il mezzodemone, sia l'amata Kagome, genitori di Moroha, protagonista insieme alle sue cugine della nuova serie.

I fan non aspettavano altro che vedere quali cambiamenti sarebbero stati introdotti in questa nuova storia, ma il primo episodio si è mostrato come un vero e proprio omaggio alla serie originale, che riesce tuttavia ad unire in maniera elegante le due avventure, come suggerisce lo stesso titolo "Inuyasha Now and Then".

L'episodio infatti si presenta come una trasposizione animata del capitolo speciale che rappresentava in qualche modo un epilogo, in cui Inuyasha e compagni si trovavano ad affrontare un ultimo, potente, nemico. Se da una parte questo ha privato il nuovo trio di protagoniste di più spazio durante le sequenze, dall'altra ha permesso ai fan di rivedere i personaggi a cui si sono affezionati diversi anni fa.

Come potete vedere dai post riportati in calce, le reazioni sono state estremamente positive, l'intera community è rimasta positivamente sorpresa dalla prima puntata del sequel, soprattutto per la vena nostalgica di alcune scene che riguardano da vicino il rapporto tra Kagome e Inuyasha. Ricordiamo che il primo episodio di Yashahime è disponibile su Crunchyroll, e vi lasciamo ad un fedelissimo cosplay di Inuyasha.