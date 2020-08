Inuyasha Yashahime: Moroha Towa e Setsuna appaiono nella key visual ufficiale

Una delle più grandi sorprese sul fronte anime di quest'anno è stato l'annuncio del sequel di Inuyasha , Yashahime: Princess Half Demon, che ci riporterà nel Giappone dell'epoca Sengoku, con protagoniste le figlie di Inuyasha e del suo fratellastro Sesshomaru.

Da diverse settimane lo Studio Sunrise e l'autrice dell'opera originale, Rumiko Takahashi, stanno anticipando piccoli dettagli agli appassionati che non vedono l'ora di tornare in quel mondo creato 24 anni fa. L'attenzione posta nel design di Moroha, Towa e Setsuna è stata recepita dai fan in maniera positiva, in quanto tutte e tre le protagoniste richiamano in qualche modo i genitori.

Infatti come mostrato nella key visual che potete trovare in fondo alla pagina, condivisa da StardusRedditor su Reddit, le figlie di Sesshomaru hanno dei particolari ciuffi rossi, che richiamano indubbiamente i simboli magenta sulle guance del padre, più evidenti nella sua forma demoniaca, quando si trasforma in un enorme cane con il manto argentato. Moroha invece appare con un ghigno che ricorda molto quello di Inuyasha, e con dei piccoli dettagli legati al design di Kagome, come il fiocco rosso.

In attesa delle importanti informazioni previste per il 7 agosto, vi lasciamo al primo video di Inuyasha Yashahime, e ad una splendida figure dedicata a Sesshomaru.