Inuyasha Yashahime: la nuova generazione scende in battaglia a ottobre, trailer inedito

Sta per iniziare la nuova era di Inuyasha. L'anime e manga di Rumiko Takahashi è terminato diversi anni fa ma ha una fanbase ancora molto forte. Proprio per questo negli ultimi mesi è partita la produzione di un sequel completamente originale intitolato Hanyo no Yashahime, "la principessa mezzo demone".

La storia è incentrata sulla futura generazione di eroi, figli di Inuyasha e Sesshomaru. Tra i protagonisti ci sarà Moroha, figlia di Inuyasha e Kagome, che dovrà vivere avventure inedite e affrontare nuove sfide. Finora l'abbiamo vista in azione in qualche video, mentre col nuovo trailer di Hanyo no Yashahime si presenta insieme a tanti altri personaggi che popoleranno gli episodi di questo anime.

Nel tweet in basso sottotitolato in inglese possiamo vedere alcune azioni e combattimenti di Hanyo no Yashahime, anime che debutterà il 3 ottobre 2020. Setsuna, Moroha, Towa e altri appaiono nel minuto e mezzo di video che ci anticipa anche qualche battaglia e tecnica di combattimento dei protagonisti. Siete contenti di questo ritorno di Inuyasha e compagni insieme ai nuovi ragazzi? Il Giappone sembra non vedere l'ora dato che per l'occasione è stato aperto un nuovo cafè a tema Inuyasha proprio in attesa dell'anime.