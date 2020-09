Inuyasha Yashahime: pubblicato un nuovo trailer per il debutto dell'anime

Sin dal primo annuncio del nuovo progetto dedicato al mondo di Inuyasha , la serie anime sequel che seguirà la storia delle figlie del mezzodemone e del suo fratellastro Sesshomaru, Yashahime: Princess Half Demon , siamo stati inondati di immagini e video per promuovere il progetto, e a pochi giorni dal debutto è uscita una nuova clip.

In effetti manca davvero poco alla pubblicazione del primo episodio su Crunchyroll, dove l'anime entrerà ufficialmente a far parte della programmazione anime per la stagione autunnale. Nonostante non si sappia ancora nulla di preciso riguardo l'arrivo in Italia del sequel, sarà possibile prendere parte alle avventure di Moroha, Towa e Setsuna a partire dal 3 ottobre sul sito citato sopra.

Per celebrare il ritorno nel fantastico mondo creato da Rumiko Takahashi nel 1996, VizMedia ha pubblicato il brevissimo video promozionale, che potete trovare in fondo alla pagina. Presentando velocemente le protagoniste, viene sottolineato ancora una volta che le cacciatrici di demoni saranno coinvolte in un viaggio nel tempo, che permetterà loro di cambiare il futuro.

Dalle immagini mostrate in precedenza, e da alcuni dettagli emersi nei design ufficiali, alla base della trama del sequel sembrano esserci molti misteri irrisolti, come le condizioni di Kagome, la sua scomparsa insieme a quella di Inuyasha e Sesshomaru, e anche il ritorno di alcuni personaggi.

Ricordiamo che è trapelato in rete lo storyboard del primo episodio, e vi lasciamo ad alcune novità riguardanti i personaggi dell'anime.