Inuyasha Yashahime: rivelato il design della spada di Moroha

Inuyasha tornerà presto con l'atteso sequel, Yashahime: Princess Half Demon, dove seguiremo le avventure dei figli del mezzodemone e del suo fratellastro maggiore Sesshomaru. Per stuzzicare i fan lo studio di produzione sta rivelando sempre più dettagli riguardo il design dei personaggi principali.

Anche se non ritroveremo, almeno inizialmente, i personaggi che hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo, sarà interessante vedere come Moroha, figlia di Inuyasha e Kagome, interagirà con gli altri personaggi e come si avventureranno nel mondo creato nel 1996 da Rumiko Takahashi.

Di recente vi abbiamo mostrato il design definitivo di Moroha, che riprende essenzialmente quello del padre, con però dei dettagli unici di Kagome, e stavolta ad essere stato mostrato è l'artwork originale della katana che la giovane cacciatrice di demoni porterà con sé. Potete vedere l'immagine in fondo alla notizia, nel post condiviso da @hanyo_yashahime su Twitter.

Non si tratta della Tessaiga, che abbiamo visto praticamente in ogni episodio, brandita da Inuyasha stesso, ma anche Moroha possiede una spada yōkai, Kurikamaru, nome mai apparso prima nella serie originale, ma che nasconderà sicuramente un significato ed una storia interessanti.

In attesa dell'arrivo del sequel, previsto per ottobre 2020, è stato aperto uno speciale café di Inuyasha, e che sono già emersi dei leak riguardanti la trama di Yashahime: Princess Half Demon.