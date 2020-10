Inuyasha Yashahime: anche Rumiko Takahashi dice la sua sull'anime sequel

Inuyasha è stato una parte importante dell'infanzia e adolescenza di tanti spettatori, da quelli nipponici a quelli occidentali. Sulle nostre reti, l'anime ispirato all'omonimo manga di Rumiko Takahashi è stato trasmesso più volte negli anni 2000 e ancora oggi può vantare un largo seguito. In questi giorni ha però debuttato Inuyasha Yashahime.

L'anime sequel di Inuyasha ha debuttato su Crunchyroll il 3 ottobre pomeriggio, mostrando i nuovi protagonisti ma anche personaggi che già conoscevamo dall'opera precedente. Seppur non si sappia ancora bene cosa vuole essere presentato in Inuyasha Yashahime, i fan si sono entusiasmati per il prodotto. Sembra infatti che il pubblico abbia apprezzato il primo episodio, in particolare per il ritorno di Inuyasha e Kagome. Ma come l'ha presa l'autrice Rumiko Takahashi?

Dal suo account Twitter ufficiale, la mangaka ha commentato la premiere di Inuyasha Yashahime. "È un lavoro interessante, come mi aspettavo. Il primo episodio è anche la storia di Inuyasha e Kagome, i genitori che sono un punto di partenza per Yashahime. Raccomando l'anime sapendo che ve lo godrete. Dategli uno sguardo!"

Sembra quindi Rumiko Takahashi abbia confermato la bontà del sequel. Voi avete già visionato il primo episodio di Inuyasha Yashahime su Crunchyroll? L'anime sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma per gli utenti non premium a partire dal prossimo sabato.