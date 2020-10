Inuyasha Yashahime: il secondo episodio ha rivelato come si sono separate Towa e Setsuna

Gli eventi del secondo episodio della serie sequel di Inuyasha , Yashahime: Princess Half Demon, hanno spiegato in qualche modo come la storia di Towa e Setsuna si alterni tra passato e presente, esplorando anche la loro infanzia, quando ancora si trovavano nel Giappone dell'era feudale, sole e senza genitori.

Se nel primo episodio gli autori hanno giocato molto con il fattore nostalgico, mostrandoci nuovamente la squadra di Inuyasha in azione, è stato il secondo ad introdurci direttamente alla nuova storia pensata per il seguito dell'opera creata da Rumiko Takahashi nel 1996. La puntata si apre con una scena in cui vediamo Towa e Setsuna all'interno del bosco in cui vivono, senza alcuna traccia di loro padre, e tanto qualsiasi dettaglio riguardante la vera identità della madre.

Improvvisamente scoppia un incendio che costringe le due bambine a fuggire per salvarsi. Le fiamme finiscono addirittura per dividerle, e nella sequenza successiva vediamo brillare gli occhi della piccola Towa, che genera di fronte a sé un portale. Entrata nel portale la figlia maggiore di Sesshomaru si ritrova nell'era moderna, dove viene adottata dal fratello di Kagome.

Dopo un salto temporale non ben specificato, Towa frequenta una scuola femminile nel presente, mentre Setsuna, rimasta nell'era feudale, incontra Moroha, che al fianco della famiglia di Miroku e Sango, sembra agire come una cacciatrice di demoni. Ricordiamo che è stato rivelato il numero di episodi della serie, e vi lasciamo al perché Yashahime non sarebbe un buon punto di partenza per i nuovi fan.