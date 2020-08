Inuyasha Yashahime: ecco un primo video dell'attesissimo anime sequel

Tra le tante novità annunciate quest'anno per il mondo anime, nessuno si sarebbe mai aspettato un ritorno all'epoca feudale e alla mitologia giapponese raccontate da Rumiko Takahashi nel fantastico mondo di Inuyasha . Nonostante l'autrice non sia intervenuta nella stesura della serie, è stata lei stessa ad annunciare il sequel Yashahime.

Con il sottotitolo Princess Half Demon è chiaro che le protagoniste del nuovo progetto saranno le figlie di Inuyasha e Sesshomaru, ovvero Moroha e le sue cugine Towa e Setsuna. Mentre lo studio di produzione continua a mostrarci piccoli dettagli ogni settimana, come il design della katana di Moroha, finalmente sono state pubblicate le prime immagini tratte direttamente dall'anime.

Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, condiviso su Twitter da @RanobeSugoi, si tratta di sequenze dove vediamo le protagoniste alle prese con un avversario. La cosa che colpisce è il particolare simbolo sulla spada di Moroha, Kurimakaru, che si illumina subito dopo il combattimento. Towa e Setsuna sembrano mantenere un approccio più freddo e distaccato rispetto a Moroha, e non potevamo aspettarci altro dalle figlie di Sesshomaru.

Come ci ricorda l'annuncio alla fine del video Yashahime: Princess Half Demon debutterà in autunno, e nell'attesa vi lasciamo a quelli che secondo noi sono i 5 momenti più belli di Inuyasha.