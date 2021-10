Invincible: arriva l'Omnibus anche in Italia, in anteprima al Lucca Comics & Games

Lo straordinario successo della serie animata Invincible, esclusiva disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video, ha avvicinato molti spettatori all’opera di Robert Kirkman e Cory Walker, e per coloro che sono intenzionati a recuperare le avventure cartacee del supereroe c’è una buona notizia.

È stato infatti annunciato Invincibile Omnibus vol. 1, in arrivo il 2 dicembre sul sito ufficiale dell’editore Saldapress, in libreria e fumetteria. Si tratta di un’edizione cartonata, che in nove volumi da circa 400 pagine ciascuno, pubblicati bimestralmente, fare vivere ai lettori le violente e intricate storie del liceale Mark Grayson.Un’occasione perfetta per recuperare uno dei fumetti supereroistici più acclamati sia dalla critica che dai lettori negli ultimi anni, in un'edizione definitiva, che potete vedere nell'immagine riportata in calce.

Inoltre, in occasione del Lucca Comics & Games 2021, che si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre, sarà possibile acquistare prima del tempo il primo volume di 480 pagine ad un prezzo di 35 euro, anche in una speciale variant. Nel corso della fiera sarà anche possibile incontrare Ryan Ottley, disegnatore che ha lavorato per anni alla serie. L’artista farà poi un piccolo tour, andando a Milano, Bologna e Roma, rispettivamente il 2,3 e 4 novembre, in specifiche librerie dove sarà anche possibile acquistare la variant sopracitata.