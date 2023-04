Invincible incontra Uzumaki: l'orrore di Junji Ito in un'illustrazione crossover

Sono pochi i mangaka che possono vantare un trascorso nel genere horror paragonabile a quello del maestro Junji Ito, che da Tomie del 1997 è riuscito a trasportare milioni di lettori in universi raccapriccianti quanto misteriosi. Ma cosa succederebbe se un supereroe come Invincible incontrasse gli orrori del maestro?

A questa domanda ha tentato di rispondere l’artista Ryan Ottley, disegnatore della serie originale di Invincible, che ha ispirato l’omonima serie animata targata Amazon Prime Video, che nel corso degli anni ha anche contribuito a serie dalla popolarità straordinaria come The Amazing Spider-Man per la Marvel Comics, e The Flash per l’altra gigante del settore, DC Comics. Infatti, durante il MegaCon 2023, convention annuale organizzata in Florida e dedicata a fumetti, anime e giochi di ruolo, un fan di Invicible avrebbe chiesto a Ottley di disegnare una cover di Invincible a tema Uzumaki.

La sfida è stata colta con molto impegno dall’artista, e il risultato, come potete vedere dal suo post riportato in fondo alla pagina, è una perfetta fusione tra il suo stile e gli elementi disturbanti caratteristici delle storie di Ito. Mark, rappresentato sullo sfondo, chiede ad Atom Eve come sta, e l’eroina in primo piano presenta la spirale orrorifica del racconto, ormai diventato celebre, del maestro del manga horror.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo stravagante crossover nei commenti. Prima di salutarci vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla visione supereroistica di Robert Kirkman espressa in Invincible, e alla nostra recensione di Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the macabre, serie antologica disponibile su Netflix.