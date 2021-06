Invincible: Mark Grayson arriva nel mondo degli anime grazie ad una simpatica fanart

L'arrivo di Mark Grayson, conosciuto con il nome di Invincible sulla piattaforma Amazon Prime Video, ha introdotto gli appassionati ad un nuovo tipo di animazione supereroistica, cruenta, diretta, che non si pone problemi ad affrontare temi spinosi e maturi, tutti elementi che caratterizzano la serie di Kirkman e Walker, edita da Image Comics.

Probabilmente sono stati questi determinati aspetti a definire meglio il successo ottenuto dalla serie nelle prime settimane dalla sua pubblicazione, e a garantire quindi un seguito del progetto, considerata anche la quantità di materiale cartaceo da poter prendere come base. Tuttavia un appassionato ha voluto cambiare le carte in gioco, immaginando Mark Grayson come un protagonista degli shojo anni '90.

Come potete infatti vedere dal post riportato in calce alla notizia, l'artista @kirameks ha disegnato Invincible, senza l'emblematica maschera, in perfetto stile anime, con tanto di sfondo estremamente semplice, e con un un filtro che rende ancora più evidente quell'atmosfera così particolare, e a cui moltissimi appassionati sono ancora legati. Fateci sapere cosa ne pensate di questa simpatica fanart nei commenti qui sotto.

Ricordiamo che lo sceneggiatore Robert Kirkman ha ammesso di avere piani per almeno 5 o 7 stagioni, e vi lasciamo alla nostra recensione della serie Invincible, disponibile su Amazon Prime Video.