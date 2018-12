Io sono Dragon Ball: ecco la nuova versione Oscar Ink Mondadori del manga

La casa editrice Mondadori ha presentato una nuova edizione, in formato Oscar Ink, dedicata a Dragon Ball, in collaborazione con Edizioni Star Comics, che detiene i diritti per la distribuzione del brand cartaceo di Akira Toriyama in suolo italiano.

L'annuncio è stato fatto sulle pagine social di Oscar Mondandori Vault, ed è stato poi condiviso dall'account Facebook ufficiale di Edizioni Star Comics: il volume si intitola Io sono Dragon Ball e rappresenta una raccolta delle prime avventure del manga di Akira Toriyama, diventato popolare in tutto il mondo grazie al merchandise annesso e alle serie animate.

Al momento ignoriamo quale sia il piano dell'opera, ma intanto il volume - come riferisce proprio l'account di Oscar Mondadori Vault su Facebook - include in tutto 352 pagine ed è disponibile al prezzo di 18,00 euro.

Ricordiamo che Edizioni Star Comics sta attualmente pubblicando due opere legate al brand Dragon Ball: oltre alla serializzazione trimestrale di Dragon Ball Super, infatti, l'editore perugino sta pubblicando mensilmente gli albi che compongono la spettacolare e fiammante versione Full Color del manga di Toriyama.

Recentemente, poi, sono stati pubblicati anche gli anime comics di Dragon Ball Z: La battaglia degli dei e Dragon Ball Z: La Resurrezione di F.