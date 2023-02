Ipernova Fotonica: la rivoluzione Kashtira arriva nel competitivo di Yu-Gi-Oh!

Il primo Core Set del 2023 di Yu-Gi-Oh!, Ipernova Fotonica, è arrivato in edicola. Ipernova Fotonica è un enorme sconvolgimento per il cardgame di Konami, specie per i giocatori competitivi. Ecco pregi e difetti del nuovo set di Yu-Gi-Oh!.

Un set fondamentale

Partiamo dai dati “tecnici”: come ogni core set che si rispetti, Ipernova Fotonica contiene 100 carte diverse, tra reprint e novità assolute. In realtà, sono queste ultime a farla da padrone, poiché ammontano a 99 carte su 100, mentre l’unico reprint è quello di Specchiogiada il Drago Lamaghiaccio, già apparso lo scorso anno nello Structure Deck Attacco di Albaz, di cui era la cover card insieme a Lubellion il Drago Ardente. Ad ogni modo, considerato che l’unica variante di Specchiogiada presente in Ipernova Fotonica è quella in rarità Starlight, è decisamente improbabile che riuscirete a trovarla nel vostro spacchettamento. Insomma, Ipernova Fotonica si concentra sulle carte nuove, e proprio per questo il suo “peso” sul metagame rispetto ai set precedenti come Incredibili Difensori è nettamente maggiore.



In termini di rarità, il set è composto da 50 carte comuni, 26 carte Super Rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete. Di queste, cinque carte saranno disponibili in variante Rara Starlight. Con un numero così alto di carte rare, che di fatto compongono metà del set, potete stare certi che un solo booster box non vi basterà per completare il set, ma neanche per avvicinarvi al completamento della collezione delle carte Super e Ultra Rare che sono presenti al suo interno. Sfortunatamente, però, in questo modo viene fortemente limitata la sperimentazione dei collezionisti, obbligandoli a spendere centinaia di euro per un set completo con cui provare liberamente nuove strategie o a fare netdecking per i propri mazzi, in modo da indirizzare le proprie spese verso poche, specifiche carte.

Un vero peccato, se non altro per due motivi. Il primo è che Ipernova Fotonica sarà centrale per il “meta” di tutto il 2023, con almeno un paio di archetipi che potrebbero finire per occupare le posizioni più alte delle classifiche dei prossimi tornei internazionali. Il secondo sono gli ottimi design di molte Rare, sia in termini di complessità delle carte e degli effetti (che di fatto rendono molte Ultra Rare obbligatorie per chi desidera costruire un deck davvero competitivo), sia in termini di bellezza degli artwork. Sotto quest’ultimo punto di vista, benché da una parte sia vero che alcune carte, specie tra le Comuni, si lasciano guardare e poco più, dall’altra non possiamo che segnalare che molte Ultra Rare e Super Rare sono davvero bellissime per gli occhi.



Un nuovo sconvolgimento per il metagame

Passiamo al lato del gameplay: come vi abbiamo già anticipato, Ipernova Fotonica cambierà Yu-Gi-Oh!, almeno sul piano competitivo, per il futuro prossimo. La cover card dell’espansione, Numero C62: Neo Drago Fotonico Primordiale Occhi Galattici, offre supporto all’archetipo Fotonico-Galattico, che ottiene un totale di sette nuove carte, alcune delle quali peraltro piuttosto interessanti, come Imperatore Fotonico ed Evocatore Galattico. Abbiamo poi anche il carinissimo Galattikuriboh, che però non sembra essere giocabile allo stato attuale del competitivo del TCG. Accanto ai mostri, segnaliamo anche le due carte magia e trappola Centinaio Galattico e Fermatempo Fotonico, che dovrebbero fornire ulteriore consistenza ad un archetipo che ne aveva davvero bisogno. Difficile, però, che quest’ultimo possa arrivare ai top spot del competitivo di Yu-Gi-Oh!.



Accanto all’archetipo Galattico-Fotonico, Ipernova Fotonica segna la consacrazione definitiva del tema Kashtira, che nei prossimi mesi potrebbe effettivamente rubare la scena in tutto il metagame. La nuova espansione contiene otto carte di supporto per il tema, tutte estremamente potenti, tra cui troviamo il mostro XYZ Kashtira Arise-Heart e il mostro con Effetto Kashtira Riseheart. Entrambe le carte hanno degli effetti veramente potenti e versatili, permettendovi di fatto di controllare la partita nel momento in cui vengono piazzate sul campo. Anche Tiaracrimalamenti Kashtira e Spaventartiglio Kashtira dovrebbero dare ulteriore consistenza all’archetipo, che per questo diventerà sicuramente dominante nei prossimi tornei. Unica pecca: eccetto Spaventartiglio, tutti gli altri mostri Kashtira sono di rarità Super, Ultra o Rara Segreta, perciò dovrete sperare in un ottimo spacchettamento (e prevedere qualche spesa extra) per completare un deck tematico.



Ultimo tema “principale” della nuova espansione, almeno in termini di supporto e di importanza (soprattutto in ottica futura) è l’archetipo Orgoglio d’Oro, esclusivo del TCG e che in Ipernova Fotonica ha ottenuto sette carte di supporto. Ovviamente si parla di un tema non ancora completato e non pienamente giocabile (a meno di azzardare qualche ibrido con altri temi, che però difficilmente funzionerà a dovere in competitivo), ma le basi per un futuro interessante nel metagame sembrano esserci tutte. Tra le carte di gran lunga più interessanti del tema citiamo Orgoglio d’Oro - Leon, mostro con Effetto che può auto-evocarsi con evocazione speciale e che può riportare sul terreno un mostro Orgoglio d’Oro nel cimitero, nonché Orgoglio d’Oro - Nytro Cannone, un mostro Link che vi permette di ripulire la board avversaria con il suo effetto, il quale vi dà la possibilità di distruggere da una a quattro carte sul terreno dell’avversario.