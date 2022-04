"Ippon" Again! trailer e uscita per la serie anime sul judo

L'industria anime giapponese si prepara già al nuovo anno. Una delle prime uscite annunciate per il 2023 è "Ippon" Again!, adattamento animato del manga spokon sul judo di Yu Muraoka. La finestra di debutto è stata svelata attraverso un teaser promozionale, accompagnato anche dalle informazioni su staff e cast al lavoro sul progetto.

L'azienda giapponese Pony Canyon ha condiviso sul proprio canale YouTube una clip teaser di "Ippon" Again!, trasposizione anime della serie manga sportiva firmata Muraoka. La serie arriverà nel 2023, anno in cui arriverà anche il film anime di Black Clover. Attraverso il filmato, in cui vediamo le protagoniste sdraiarsi affaticate in un dojo, sono state rivelate le informazioni sul cast di doppiatori e sullo staff responsabile della serie.



A dare voce alle protagoniste Michi Sonoda, Sanae Takigawa, Towa Hiura e Anna Nagumo sono rispettivamente Aya Saito, Yukari Anzai, Chiyuki Miura e Nene Hieda. L'anime sarà diretto da Ken Ogiwara presso lo studio d'animazione BAKKEN RECORD. Aya Satsuki è responsabile delle sceneggiature, mentre Airi Takekawa come direttrice delle animazioni. La musica, è composta da Shun Narita.

"Ippon" Again!, conosciuto anche con il titolo originale di Mo Ippon!, segue la storia di Michi Sonoda, che dopo il torneo finale di judo delle scuole media aveva giurato di abbandonare le arti marziali. Quando comincia però a frequentare il liceo, incontra una sua ex avversaria, la quale sta lottando per mantenere in vita il club di judo della scuola. Michi, spinta anche dalla migliore amica Sanae, decide di continuare con il judo.

Tra gli anime del prossimo anno, ci sarà anche l'adattamento di Sacrificial Princess & the King of Beasts. La serializzazione della serie manga è cominciata nel 2018 sulle pagine di Weekly Shonen Champion. In Italia, è ancora inedita.